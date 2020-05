Terremoto negli Stati Uniti, forte scossa di magnitudo 6.4 in Nevada

Una scossa di magnitudo 6,4 è stata registrata nel Nevada, negli Stati Uniti. Lo riporta l’Istituto di geofisica americano Usgs. L’epicentro a 56 km a ovest di Tonopah. La scossa e stata seguita da una serie di minore intensità.

La scossa è stata registrata alle 4.03 (13.03 in Italia) a circa 60 chilometri dalla piccola ed ex città mineraria di Tonopah, che si trova a circa metà strada tra Las Vegas e Reno, una zona semi-desertica. Non ci sono state notizie immediate di feriti o danni, ma la scossa - è stato riportato dagli abitanti sui social - si è sentita fino in California.

Il Los Angeles Times riferisce che una media di cinque terremoti di magnitudo tra 6 e 7 gradi colpiscono ogni anno la California e il Nevada.

© Riproduzione riservata