Trump: "Vaccino contro il Coronavirus entro la fine dell'anno"

«Stiamo compiendo passi da gigante per trovare il vaccino e la cura contro il Coronavirus, e lo faremo presto, entro la fine dell’anno o forse prima. Abbiamo cominciato a lavorare sul vaccino l’11 gennaio ancora quando non sapevamo nulla, c'è impegno per produrre un vaccino contro questo nuovo virus».

Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca. «Ci sono 450 progetti per trovare le cure. Abbiamo stanziato 10 miliardi di dollari per la ricerca scientifica», ha aggiunto Trump aggiungendo che «tutti gli Stati hanno fatto passi per riaprire e fare ripartire l’economia mantenendo le misure di distanziamento sociale».

Trovare il vaccino per il Covid-19 entro gennaio è un «obiettivo credibile». Lo ha detto al New York Times l’ex capo della divisione vaccini della GlaxoSmithKline, Moncef Slaoui, indicato da Trump come uno degli esperti a cui ha chiesto di accorciare i tempi della ricerca. L’immunologo Anthony Fauci sostiene, invece, che ci vorranno tra i 12 e i 18 mesi.

