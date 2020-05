In Qatar 50mila euro di multa e fino a 3 anni di carcere per chi non usa la mascherina

In Qatar, in vigore da oggi l’applicazione di sanzioni che comportano fino a 3 anni di carcere e 50 mila euro di multa per chi non indossa la mascherina in pubblico.

Il Qatar sta registrando un rapida diffusione di nuovo coronavirus nel Paese, amplificata probabilmente dalle riunioni famigliari serali al termine del digiuno giornaliero del Ramadan: sono ormai 30 mila le persone contagiate nel piccolo Stato del Golfo persico, l’1,1% dei 2,75 milioni della popolazione; e i morti sono 15.

La maschera è attualmente obbligatoria in cinquanta Paesi per uscire. In Qatar ristoranti, cinema, scuole, centri commerciali e moschee sono stati chiusi mentre rimane aperto il settore delle costruzioni, in particolare i cantieri legati alla Coppa del mondo di calcio del 2022, che però sono sottoposti a rigide regole di distanziamento fisico.

© Riproduzione riservata