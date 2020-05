Coronavirus, le Seychelles vietano le navi da crociera per tutto il 2021

Forte iniziativa da parte delle autorità delle Seychelles, che per evitare la diffusione del coronavirus hanno deciso di vietare le navi da crociera sul loro territorio fino a fine 2021.

Come riferisce il quotidiano locale Seychelles Nation - rilanciato dalla Cnn - la misura è stata presa dal ministro del Turismo, Didier Dogley. Secondo la Banca mondiale, il turismo è il secondo settore principale dell’economia di questo Stato, dopo la pesca.

Non è chiaro, ancora, se le autorità continueranno a permettere l’ingresso ai turisti che arrivano in aereo. Il bando alle navi da crociera è destinato ad avere un forte impatto economico: Dogley ha per questo annunciato misure di sostegno ad alberghi, resort e tour operator, come agevolazioni sui prestiti e garanzie dello Stato.

