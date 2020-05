Francia, finisce l'epoca del franco Cfa: diventerà Eco

Parigi mette fine all’epoca del franco Cfa in 8 Paesi dell’Africa occidentale. Un progetto di legge in questo senso è stato approvato dal consiglio dei Ministri francese, ha annunciato la portavoce del governo Sibeth Ndiaye. Il testo convalida la trasformazione del franco Cfa in Eco.

La nuova valuta manterrà invariata la parità fissa con l’euro attualmente stabilita a quota 655,96 franchi Cfa. Il provvedimento mette anche fine alla centralizzazione delle riserve valutarie dei Paesi dell’Africa occidentale presso il Tesoro francese e stabilisce che Parigi si ritirerà dalla governance di tutti gli organismi in cui è presente.

La riforma è stata lungamente negoziata per tutto il secondo semestre del 2019 tra la Francia e gli 8 Paesi dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo.

Non riguarda invece i 6 Paesi dell’Africa centrale (Camerun, Ciad, Gabon, Guinea equatoriale, Repubblica centrafricana e Repubblica del Congo) che utilizzano il franco Cfa ma formano una zona monetaria distinta.

