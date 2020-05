Boom di contagi dopo una messa a Francoforte: 107 positivi al Coronavirus

Un contagio di massa da Coronavirus è avvenuto dopo una funzione religiosa tenuta in una chiesa battista di Francoforte sul Meno.

Secondo quanto ha reso noto oggi il ministro della Salute del Land dell’Assia, Kai Klose, almeno 107 persone sono rimaste contagiate dopo la messa. La cerimonia religiosa risale a circa due settimane fa. Inizialmente si era saputo di una quarantina di casi di contagio, ma sono aumentati.

In Germania, i dati mostrano al momento un trend di chiara riduzione dei nuovi contagi, e in diversi Laender da due tre giorni non si registrano nuove infezioni da Coronavirus: è il caso del Sachsen-Anhalt, dello Schleswig-Holstein e di Amburgo. In questo contesto, la Turingia è il primo Land ad aver annunciato, ieri, di voler interrompere le misure anti-coronavirus.

A livello federale, stando a una statistica elaborata dalla Dpa, il numero di contagiati è 178.500 e il bilancio dei morti 8.251.

