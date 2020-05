Usa, Biden attacca Trump: "Quasi 100mila morti per il Coronavirus e lui gioca a golf"

Nuovo botta e risposta tra Donald Trump e Joe Biden. Il presidente americano ha affermato che il suo sfidante alle presidenziali di novembre non riesce a «ricordare neanche cosa ha fatto ieri, non è mai stato rinomato per essere una persona intelligente».

Pronta la replica del candidato democratico alla Casa Bianca: «Quasi 100.000 persone sono morte e decine di milioni sono senza lavoro. Allo stesso tempo il presidente trascorre la sua giornata a giocare a golf», ha twittato Biden alludendo al fatto che il presidente è tornato sul 'green' per la prima volta dal 'lockdown' per il coronavirus.

Nel 2014 proprio Trump aveva attaccato l’allora presidente Barack Obama (di cui Biden era il vice) perchè giocava a golf in pieno allarme per l’epidemia di ebola nell’Africa occidentale.

La campagna di Joe Biden sta facendo «circolare uno spot in cui dice che ho giocato a golf (ho fatto esercizio)» domenica, pensando che debba stare alla Casa Bianca tutto il tempo. Quello che non hanno detto è che è la prima volta che ho giocato a golf in quasi tre mesi». Lo twitta Donald Trump respingendo le critiche.

© Riproduzione riservata