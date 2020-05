Calano i contagi di Coronavirus, Mosca pronta a entrare nella Fase 2

A Mosca si sono registrati 2.140 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, la cifra più bassa dal 23 aprile: lo riporta il centro operativo russo anticoronavirus.

La responsabile cittadina dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari (Rospotrebnadzor), Yelena Andreyeva, ha annunciato in videoconferenza alla Duma comunale che, in base ai dati raccolti, Mosca è pronta «per la prima fase» dell’allentamento delle restrizioni «e effettivamente anche per la seconda fase».

Stando ai dati ufficiali, il tasso di crescita del virus a Mosca è sceso dall’1,7 all’1,3%. Finora i contagi accertati nella capitale russa sono stati 171.443.

«Speriamo - ha detto Andreyeva - che, se le cose stanno nel modo che vediamo oggi nella riduzione dei tassi di crescita e nel numero totale dei casi, possiamo cominciare ad aprire i servizi come previsto dalle raccomandazioni di Rospotrebnadzor: le imprese che forniscono servizi ai consumatori, servizi alle persone, e forse anche permettere a bambini e anziani di passeggiare e uscire» ma «a condizione che siano strettamente osservate le raccomandazioni" per evitare la diffusione del contagio.

