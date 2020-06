Caso Floyd, ennesimo video: un altro afroamericano disarmato ucciso dalla polizia nel New Jersey

Un nuovo drammatico video che mostra l’uccisione di un giovane afroamericano da parte di un poliziotto che gli spara dopo un litigio nel New Jersey è stato reso noto nelle scorse ore dalla giustizia Usa. Come riporta fra gli altri la Cbs, la telecamera dell’auto della polizia ha ripreso il ventottenne Maurice Gordon, di New York, all’esterno, poi all’interno della sua auto e infine in quella della polizia.

Era stato fermato mentre viaggiava superando i limiti di velocità sulla Garden State Parkway. Successivamente, dopo un alterco con gli agenti, Gordon viene colpito mortalmente da diversi colpi di pistola. Secondo quanto riferito dall’Attorney General, il video è stato girato il 28 maggio, solo pochi giorni dopo l’omicidio di George Floyd a Minneapolis.

