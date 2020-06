Giornata di sangue a Chicago, 18 omicidi in 24 ore: record degli ultimi 60 anni

Giornata di sangue a Chicago: domenica 31 maggio il Dipartimento di polizia ha registrato 18 omicidi in 24 ore, il livello più alto degli ultimi 60 anni. Lo riportano i media Usa.

Secondo i dati diffusi da Max Kapustin, direttore della ricerca dell’University of Chicago Crime Lab, il record precedente per il maggior numero di omicidi in un solo giorno risaliva al 4 agosto 1991, quando sono state uccise 13 persone. L’ufficio del medico legale ha spiegato che le vittime avevano dai 18 ai 39 anni.

«Non abbiamo mai visto nulla del genere» ha spiegato al quotidiano il direttore del Crime Lab, Max Kapustin. «Non so nemmeno come inserirlo nel contesto. È al di là di tutto ciò che abbiamo mai visto prima», ha aggiunto. «Il livello di attività visto nell’ultima settimana è stato senza precedenti e il dipartimento sta lavorando su molteplici incidenti in tutta la città e sta cercando di determinare le motivazioni in questi casi», ha confermato il portavoce della polizia Thomas Ahern.

