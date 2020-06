Usa, video su un altro afroamericano morto durante arresto: aveva 42 anni

«Non posso respirare": il grido di George Floyd è lo stesso che si sente in un nuovo video diffuso dalla polizia di Oklahoma city sull'arresto e la morte di un afroamericano disarmato fermato da tre agenti un anno fa.

Derrick Scott, 42 anni, era stato bloccato a terra dopo aver tentato di scappare a piedi e ad un certo punto ha cominciato a lamentarsi che non poteva respirare mentre uno dei poliziotti gli stava a cavalcioni sulla schiena cercando di ammanettargli le mani.

«Non me ne frega», risponde l’agente nel video. Quando Scott è stato girato a pancia in su, uno dei poliziotti ha realizzato che non dava segni di vita. L’ambulanza è arrivata nove minuti dopo ma non c'è stato niente da fare. Secondo l'autopsia l’afroamericano è morto per il collasso del polmone destro. La madre ha riferito alla Cnn che il figlio soffriva di asma.

