Usa, Trump compie 74 anni e rilancia: "Non ho nessun problema di salute"

Attentamente scrutato in ogni suo movimento, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che oggi ha compiuto 74 anni, ha smentito di aver problemi di salute. A scatenare il web erano stati due diversi passaggi della cerimonia, sabato, per la consegna dei diplomi della prestigiosa accademia di West Point.

Ad un certo punto del discorso, il presidente si è fermato per sorseggiare un bicchiere d’acqua: lo ha sollevato con la mano destra e poi, portatolo alla bocca, lo ha spinto da sotto all’insù con la mano sinistra, come se non riuscisse a bere con una sola mano.

Qualche minuto più tardi, il secondo passaggio sospetto, quando è sceso dalla scaletta che, dalla tribuna, lo ha portato al prato: ha camminato molto lentamente, lo sguardo fisso a terra in maniera guardinga. I due episodi hanno fatto scatenare il web: tra ironie e battute salaci, in molti hanno pensato all’indizio di qualche malanno.

A tarda sera, dunque, è stato lo stesso Trump a spiegare, ironizzando: «La rampa di accesso era molto lunga e stretta, non aveva ringhiere e soprattutto era molto scivolosa"; e poi, vantandosi di aver «corso» nell’ultimo tratto fino a terra, ha spiegato che vuole essere doppiamente cauto a non cadere, per non dare l’opportunità di prenderlo in giro ai «fake news», i giornali.

In effetti, i media americani non gli danno tregua: hanno anche insinuato che avesse avuto difficoltà a pronunciare correttamente il nome del generale Douglas McArthur, eroe della Seconda guerra mondiale. Trump si appresta a riprendere la campagna per la sua rielezione: nel novembre prossimo dovrà sfidare il candidato dei Democratici, Joe Biden, che è ancora più attempato di lui, visto che ha 77 anni.

© Riproduzione riservata