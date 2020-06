Orrore in Vietnam, uccidevano cani e gatti e ne vendevano la carne

Una coppia accusata di aver avvelenato decine di cani e gatti per venderne la carne è stata arrestata in Vietnam. Lo riportano media locali. Gli abitanti di un piccolo villaggio a 200 chilometri a sud di

Hanoi hanno allertato la polizia dopo aver scoperto in strada i cadaveri di una trentina tra cani e gatti. Gli agenti sono intervenuti nel momento in cui la coppia metteva gli animali in alcuni sacchi. Nella loro abitazione sono stati sequestrati cianuro e strumenti per togliere le pelli agli animali.

