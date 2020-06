Coronavirus in Cina, Pechino innalza il livello di allerta: chiuse le scuole

La municipalità di Pechino ha deciso di innalzare il livello di risposta all’emergenza epidemica dal terzo al secondo livello più alto e di chiudere le scuole, sui timori di una diffusione del contagio da Covid-19 dopo il focolaio diffusosi dal mercato all’ingrosso Xinfadi, nel distretto di Fengtai, che ha provocato 106 casi accertati nella capitale cinese. Lo ha comunicato il vice segretario generale della municipalità di Pechino, Chen Bei, in una nota diffusa dai media statali.

Da domani, saranno chiuse tutte le scuole primarie e secondarie e riprenderanno le lezioni on line e verrà sospeso anche il ritorno in aula degli studenti delle università. Non verranno invece, chiusi gli uffici, anche se verrà incoraggiato il lavoro da casa.

