Coniugi cinesi curati dal coronavirus in Italia, donazione di 40 mila dollari allo Spallanzani

I coniugi cinesi ricoverati e guariti allo Spallanzani, che sono stati i primi due casi di coronavirus in Italia, hanno donato all’ospedale romano 40mila dollari per la ricerca sul virus. E’ quanto si apprende dal nosocomio, il cui direttore sanitario, Francesco Vaia, commenta: «E' una bella cosa. Un gesto di generosità che premia il nostro lavoro e rinverdisce in me quel sentimento di grande tenerezza che ho provato quando li abbiamo salutati». La coppia, ormai tornata in Cina, fu dimessa dalla struttura a metà marzo.

La decisione sulla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina sarà presa dopo un’analisi costi/benefici e con il consenso del territorio. Lo ha detto al question time al Senato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli.

Questo «approfondimento richiede un’attenta ed aggiornata valutazione delle problematiche tecnico - costruttive, delle ricadute in termini occupazionali, ambientali e trasportistiche e, più in generale, degli esiti di una puntuale analisi costi/benefici prevista dall’articolo 23 del Codice dei contratti, oltrechè una compiuta verifica e valutazione dell’opera da parte di tutte le forze politiche e dei territori interessati», ha evidenziato la ministra.

«Sono convinta, infatti, che la realizzazione di opere utili e in tempi ragionevoli non può prescindere da una relazione virtuosa tra l’infrastruttura e il territorio che si fonda sull'ampio consenso intorno alle opzioni di sviluppo anche sociale e di vocazione economico - produttiva dei territori.

Soltanto al termine di questa analisi che durerà qualche mese potrà essere assunta la decisione relativa all’eventuale realizzazione dell’opera e al suo finanziamento», ha aggiunto De Micheli. (AGI)

© Riproduzione riservata