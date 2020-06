Coronavirus, il Texas blocca le riaperture per un'impennata di contagi

Il Texas ha bloccato le riaperture per far ripartire l’economia dopo un aumento dei casi di coronavirus. «Il Texas metterà in pausa ogni ulteriore fase di riapertura, mentre lo stato risponde al recente aumento di casi e ricoveri ospedalieri», ha annunciato in una nota l’ufficio del governatore, Greg Abbott.

«L'ultima cosa che vogliamo fare come stato è tornare indietro e chiudere le attività. Questa pausa temporanea aiuterà il nostro stato a correggere la diffusione», ha detto Abbott, chiedendo ai residenti di indossare mascherine e rispettare le linee guida sul distanziamento sociale.

