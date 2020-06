California, due morti e quattro feriti in una sparatoria al centro Walmart

Almeno due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro di distribuzione Walmart in California, secondo quanto riferito da vari media statunitensi.

Sabato pomeriggio, un’auto è stata lanciata contro un magazzino del gigante della vendita al dettaglio nella città di Red Bluff, ha rriferito alla Cnn Rick Crabtree, funzionario comunale.

Un testimone citato da un giornale locale ha raccontato di aver sentito sparare colpi semiautomatici nel negozio Walmart.

© Riproduzione riservata