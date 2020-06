Nuova sparatoria a Seattle, morto un 16enne: grave l’amico di 14 anni

Nuova sparatoria, la quarta in dieci giorni, nella 'Chop zone' di Seattle, la zona vicino al Congresso occupata dai manifestanti che protestano per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd. Un 16enne è stato ucciso e un 14enne è ricoverato in terapia intensiva. Lo riferisce la Bbc.

L’ospedale Harborview Medical Center ha riferito che uno dei ragazzi è arrivato alle 3.15, portato da un veicolo privato, mentre l’altro è stato portato dai vigili del fuoco alle 03.30. «Purtroppo il ragazzo arrivato alle 3.30 dalla zona Chop è morto», aggiunge la nota.

