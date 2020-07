Formula 1, Ecclestone padre per la quarta volta a 89 anni: nato il piccolo Ace

Diventare papà di un maschietto a 89 anni non è da tutti, ma l’impresa è riuscita a Bernie Ecclestone. Oggi è infatti nato il figlio Ace, il primo di sesso maschile, dell’89enne ex boss della Formula 1. Ne danno notizia vari media brasiliani, interessati alla vicenda in quanto la moglie dello stesso Ecclestone è, dal 2012, la 44enne imprenditrice brasiliana Fabiana Flosi.

Per il manager britannico, protagonista nei giorni scorsi di una polemica con Lewis Hamilton sul razzismo, si tratta del primo figlio maschio, dopo che dalle precedenti unioni aveva avuto tre figlie: Deborah, Petra e Tamara.

«E' nato in appena 25 minuti, sono felice e orgoglioso», sono state le parole di Ecclestone riferite da chi gli era vicino subito dopo il lieto

evento.

