Samoa, resta in carcere 5 anni in più del dovuto: "Nessuno mi ha detto nulla"

Un 45enne delle Samoa ha trascorso cinque anni in prigione più di quelli che avrebbe dovuto perché «nessuno gli aveva detto quando sarebbe stato scarcerato». La storia di Sio Agafili, padre di tre figli, raccontata dal Guardian, è il risultato di un errore giudiziario che lo ha portato a scontare due condanne consecutive, invece che in contemporanea.

Doveva tornare libero nel dicembre 2015 ma era rimasto dentro fino a poco tempo fa, quando un giudice si rese conto dell’errore. In un’intervista con Samoa Observer ha raccontato di «non essere mai stato informato sulla durata massima della sua pena detentiva». «Ho perso il conto dei giorni dietro le sbarre. Non ricordo molto di quando avrei dovuto essere fuori, sapevo solo di dover scontare il mio tempo».

Agafili fu inizialmente condannato per furto con scasso nel novembre 2008 e condannato a sette anni di prigione. Un mese dopo venne condannato ad altri cinque anni, ma che dovevano essere scontati in contemporanea e non sommati.

