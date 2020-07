Usa, Trump minaccia le scuole: "Se non riaprono taglierò i fondi pubblici"

Donald Trump minaccia di tagliare i fondi pubblici alle scuole se non riapriranno. «In Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e molti altri paesi le SCUOLE SONO APERTE SENZA PROBLEMI. I democratici ritengono che sarebbe negativo per loro da un punto di vista politico se le scuole americane aprissero prima delle elezioni di novembre, ma è importante per i bambini e le famiglie. Potrebbero essere tagliati i fondi se non aprono», twitta Trump.

"Sono in disaccordo con i Cdc - l’agenzia Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie, ndr - sulle loro linee guida molto dure e costose per riaprire le scuole. Da un lato le vogliono aperte, dall’altro chiedono alle scuole di fare cose molto inattuabili. Mi incontrerò con loro!": lo ha twittato Donald Trump, che sta insistendo perchè le scuole riaprano i battenti in autunno.

