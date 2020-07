Naya Rivera morta, trovato nel lago Piru il corpo dell'attrice di "Glee"

La polizia ha ritrovato il corpo di Naya Rivera, l'attrice di Glee scomparsa e annegata mercoledì scorso durante una gita in barca sul Lago Piru in California. Lo rende noto il sito Tmz.

La sua scomparsa aveva suscitato vasto cordoglio sui social media, con quasi tutte le altre star dello show che avevano condiviso pensieri e preghiere per il destino della collega. Per questa ragione aveva fatto scalpore il silenzio di un'altra protagonista della serie, Lea Michele.

Non è un mistero che Lea e Naya fossero in cattivi rapporti, ed è così che quando la prima, senza dar spiegazioni, ha disattivato il suo account Twitter alcuni media hanno ipotizzato che lo abbia fatto dopo essere stata bombardata da insulti e minacce di vario genere per non aver detto nulla sulla scomparsa della sua collega.

Naya Rivera ha cominciato a recitare da bambina ed è diventata famosa con la parte di una cheerleader lesbica nella serie "Glee", in onda sulla Fox dal 2009 al 2015.

