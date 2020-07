Usa 2020, Biden in fuga: avanti di 15 punti percentuali su Trump

Secondo un sondaggio di ABC News con il Washington Post, il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio di 15 punti percentuali sul presidente uscente Donald Trump.

A Biden va ora la preferenza del 55% degli intervistati contro il 40% a favore di Trump: rispettivamente, a fine maggio tali percentuali erano pari al 53% e 43%. Il sondaggio misura in particolare la fiducia degli americani rispetto alla gestione dell’emergenza Covid-19.

Tre mesi e mezzo fa, spiega il sito dell’emittente americana, il livello di fiducia su questo specifico tema era più o meno uguale fra i due candidati; ma da marzo, con l’aumento dei casi e delle vittime negli Stati Uniti, il paese più colpito al mondo dalla pandemia, la gestione di Trump ha perso la fiducia degli elettori.

«Non mi piace perdere»: così Donald Trump ha risposto a Chris Wallace che in un’intervista su Fox News gli chiede se accetterebbe o meno una eventuale sconfitta contro Joe Biden: «Non dico nè no, nè sì. Vedremo...», ha affermato il tycoon. Ribadendo però il suo secco no all’ipotesi del voto per posta per fare fronte all’emergenza pandemia: «Sarebbero elezioni truccate».

Nel corso dell’intervista Trump attacca pesantemente Joe Biden, definendolo sostanzialmente una persona anziana e instabile completamente in mano alla sinistra radicale e socialista che vuole distruggere il Paese e ridurlo come il Venezuela.

«Joe non riesce a mettere due frasi insieme», afferma il tycoon, «ogni tanto lo trascinano fuori dal seminterrato, gli fanno delle domande, lui legge il teleprompter e poi lo riportano giù». «Joe non sa di essere vivo», insiste Trump, sottolineando come il Paese «non può avere come presidente un uomo che è distrutto, mentalmente distrutto».

