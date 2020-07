Agguato a casa della giudice federale Usa, killer uccide il figlio 20enne: grave il marito

Orrore nel New Jersey. Un uomo armato, travestito da fattorino di consegne FedEx, ha ucciso il figlio di una giudice. L’uomo, che ha sparato dopo aver suonato alla porta, ha ferito anche il marito di lei. Illesa la giudice, Esther Salas.

Il figlio del magistrato, Daniel Anderl, 20 anni appena, è stato freddato quando ha aperto la porta. «Gli hanno sparato al cuore», ha riferito il sindaco di North Brunswick, Francis «Mac» Womack, amico personale della donna.

Il marito di Esther Salas, Mark Anderl, avvocato ed ex procuratore, è in condizioni critiche ma stabili dopo esser stato operato. Salas, 51 anni, è stata la prima donna ispanica ad assumere l’incarico di giudice distrettuale federale nel New Jersey. E’ stata nominata dal presidente Barack Obama nel 2010.

