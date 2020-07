Mykonos, italiana di 18 anni muore in un incidente: era in vacanza con le amiche

Una ragazza perugina di 18 anni è morta questa notte in un incidente stradale, mentre si trovava in vacanza in Grecia, a Mykonos, insieme ad amici umbri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava la comitiva, preso a noleggio sul posto, è precipitato da una scogliera dopo essersi scontrato con un altro veicolo che viaggiava nella stessa direzione, lungo una strada statale. I due veicoli sarebbero caduti per diversi metri dallo strapiombo.

La ragazza si trovava in vacanza sull'isola greca con un gruppo di amiche. Le giovani si muovevano a bordo di due jeep scoperte, prese a noleggio sul posto. Secondo quanto riportato dai siti greci, l’incidente sarebbe avvenuto sulla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari. La diciottenne, che sedeva sul sedile posteriore, sarebbe sbalzata fuori dall’abitacolo e sarebbe morta sul colpo. È stata trasportata al centro sanitario di Mykonos, dove è stata dichiarata morta.

La comitiva sarebbe ripartita oggi per tornare in Italia, dopo una settimana di vacanza. Il volo di diversi metri da una scarpata, secondo il racconto delle amiche, è avvenuto non lontano dalla casa in cui alloggiavano. Le giovani, otto ragazze tra i 18 e i 19 anni, stavano rientrando da una serata trascorsa al Tropicana, noto locale dell’isola, quando hanno perso il controllo delle due jeep.

Carlotta, la giovane deceduta, aveva da poco festeggiato il suo diciottesimo compleanno e si era unita per le vacanze ad alcune amiche che avevano appena conseguito la maturità in un liceo classico di Perugia. Le ragazze hanno riportato lievi ferite e sono state dimesse dall’ospedale, tutte tranne una, che presenta un trauma cranico, ma che comunque non sarebbe in pericolo di vita.

