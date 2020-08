Coronavirus, l'Oms avverte: la pandemia sarà molto lunga

Il temuto effetto vacanze sulla pandemia da coronavirus c'è già, mentre l’Oms avverte che la pandemia sarà «molto lunga» e c'è chi, come il governo russo, dà il vaccino come cosa fatta.Il rimbalzo che dalle spiagge troppo affollate e dalla movida serale porta ai laboratori di analisi è trainato da Francia e Germania dove i contagi sono in risalita costante mentre prende quota in contemporanea il fenomeno sempre più rischioso del negazionismo.

Per il terzo giorno consecutivo la Francia ha registrato oltre 1.300 nuovi casi di coronavirus con 157 focolai che le autorità sanitarie di Parigi hanno attribuito per il 21 per cento ai ricongiungimenti delle famiglie per le vacanze e ad "assembramenti pubblici o privati» come matrimoni ed eventi vari. Ma il dato che preoccupa gli epidemiologi è l’aumento di casi asintomatici che nella settimana dal 20 al 26 maggio era il 51 per cento del totale. Tradotto, necessità di tamponi a tappeto e al buio per scovare i positivi che possono diffondere inconsapevolmente il contagio, come ha spiegato a Le Monde Jean-François Delfraissy, presidente del Comitato scientifico che affianca il governo francese nella crisi del Covid.

E’ alta l’allerta anche in Germania dove in 24 ore ci sono stati 955 nuovi contagi e per arginare la diffusione del virus il governo tedesco ha deciso di offrire il test gratuitamente a coloro che rientrano dall’estero. A confermare che la strada per l’uscita dalla pandemia è lunga e dal percorso scarsamente prevedibile è arrivato il comunicato dell’Oms, che ieri ha riunito il Comitato per le emergenze per fare il punto sull'infezione e valutare il mantenimento dello stato d’allerta massima decretato sei mesi fa. Il senso della riunione è riassunto in poche parole:"La lunga durata prevista di questa pandemia». Ignari, a quanto pare, degli oltre 17.600.000 contagi nel mondo e dei 680.000 morti, almeno 20 mila negazionisti hanno sfilato per le vie di Berlino fino alla Porta di Brandeburgo in quella che hanno definito 'Giornata della Libertà' contro la "più grande teoria cospiratoria».

Poche mascherine e nessun distanziamento nel corteo che alla fine è stato sciolto dalla polizia,ma tanti no-vax ed estremisti di destra che gridavano "siamo rumorosi perché la nostra libertà viene rubata». "Chiedono di esseri liberi dalle mascherine. Un’idea di libertà che non fa ridere. Fa paura», ha commentato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni sul suo profilo Twitter. Intanto uno studio dell’ufficio britannico di statistica (Ons) ha rivelato che Madrid è la grande città europea con il più alto numero di morti per coronavirus. La settimana nera della capitale spagnola è stata quella del 27 marzo quando le vittime furono quattro volte di più rispetto alla media europea. E mentre prosegue in tutto il mondo la corsa al vaccino, da Mosca arriva la notizia che quello made in Russia sarà pronto a ottobre e sarà disponibile gratuitamente per tutti, a partire dalle categorie più esposte come medici e insegnanti. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Mikhail Murashko ccitato da Interfax che assicura, tra l’altro che «Il nostro piano prevede che il costo del vaccino sarà coperto dal bilancio».

Più cauta la Cina, anch’essa in prima linea nella ricerca sul farmaco. Il vicepremier Sun Chunlan ha ammonito che il Paese deve prepararsi ad affrontare l’autunno e l’inverno, con una possibile ripresa dei contagi, attraverso meccanismi di prevenzione e contenimento. Resta drammatica la situazione negli Stati Uniti che in 24 ore hanno registrato 1.442 vittime. Le vittime totali sono oltre 153.000 e i contagi totali sono più di 4.600.000. I focolai si moltiplicano mentre i positivi sono sempre più giovani. Centinaia di bambini con un’età media di 12 anni sono stati contagiati dal coronavirus durante le vacanze in un campo estivo della Georgia.

