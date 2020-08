Quasi 1800 nuovi contagi da coronavirus in un giorno. È il record registrato in Spagna dalla revoca del lockdown. Nel dettaglio, in 24 ore sono stati almeno 1.772 i nuovi casi.

Dalla cifra sono esclusi i dati di 2 regioni che non li hanno forniti, la Castiglia-Mancia e i Paesi Baschi. Lo rende noto El Pais, rilevando che il dato odierno è in netto aumento rispetto al precedente. Si conta inoltre un solo nuovo decesso.

© Riproduzione riservata