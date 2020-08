Coronavirus, Los Angeles stacca luce e acqua a chi organizza party in piena pandemia

La città di Los Angeles per combattere chi non segue le restrizioni anticoronavirus è pronta a staccare le utenze della corrente elettrica e dell’acqua a tutte le case e ville in cui si svolgeranno grandi party durante la pandemia.

La minaccia per frenare le diffusissime feste senza il rispetto del distanziamento sociale. «Sono situazioni da incoscienti e possono costare anche la vita a molti cittadini di Los Angeles», ha affermato furioso il sindaco della città, Eric Garcetti.

