Bill Cosby, nuovo ricorso contro la condanna per violenza sessuale

Il comico Bill Cosby ha presentato un nuovo ricorso contro la sua condanna per molestie sessuali. In documenti presentati davanti alla Corte Suprema

della Pennsylvania i legali dell’83enne attore sostengono che cinque donne che hanno accusato il loro cliente non dovevano essere autorizzate a deporre nel processo.

«Sono testimonianze vecchie di decenni», hanno argomentato gli avvocati secondo cui, pur essendo a loro avviso inammissibili come elemento di giudizio, i racconti delle donne hanno egualmente influenzato la giuria.

Cosby è stato condannato nell’aprile 2018 a una pena da tre a dieci anni di prigione per aver drogato e abusato sessualmente nel 2004 la coach della squadra di pallacanestro della Temple University, Andrea Constand, dopo due anni di vani corteggiamenti. La condanna è stata confermata in appello in dicembre. La Constand è una delle decine di donne che hanno accusato Cosby di molestie sessuali, ma l’unica che è riuscita a portare il comico davanti a una giuria.

© Riproduzione riservata