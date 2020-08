Coronavirus, Istituto tedesco Koch: "Possibile vaccino in autunno"

Il Robert Koch Institut tedesco ritiene che il vaccino contro il Coronavirus sarà pronto già nel prossimo autunno. «Le previsioni attuali lasciano immaginare che sia possibile avere un vaccino entro l’autunno 2020», hanno

scritto in un documento pubblicato su Internet gli esperti dell’istituto di riferimento del governo tedesco.

Dopo le critiche all’annuncio del vaccino russo, che ha sollevato molti dubbi anche in Germania sull'attendibilità delle procedure di sperimentazione, il ministero della Salute ha precisato oggi in conferenza stampa che la questione non può essere chi arriverà prima a distribuire i vaccini, mentre fondamentale è la sicurezza dei farmaci.

Le previsioni del Robert Koch Institut arrivano proprio nel giorno in cui il numero dei contagi ha toccato un nuovo picco nel Paese, con 1226 casi registrati nel giro di 24 ore: il numero più alto da maggio scorso. Dall’inizio della pandemia, la Germania ha registrato 218.519 casi di infezione, e 9.207 vittime. A pesare sull'attuale diffusione, stando al governo, sono i rientri dai viaggi per le vacanze (un caso su tre fra i nuovi positivi) ma anche feste di famiglia, party organizzati dai giovani e il mancato rispetto delle regole da parte di una minoranza della popolazione.

Secondo un sondaggio pubblicato da Yougov, uno su dieci ritiene in Germania che le misure anti-Covid siano inessenziali, mentre il 68% del campione risponde che queste sono "assolutamente necessarie".

