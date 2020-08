Usa, ricoverato il fratello di Donald Trump: "È molto grave"

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale. Secondo indiscrezioni, Robert Trump sarebbe «molto grave».

Robert Trump, 72 anni, è l’unico fratello minore del presidente degli Stati Uniti, che ha due sorelle e un fratello maggiori, Maryanne, Elizabeth e Fred Jr, morto nel 1981 all’età di 43 anni. A giugno era stato ricoverato in terapia intensiva al Mount Sinai Hospital di New York, dove era rimasto per più di una settimana.

Da bambino Robert era il fratellino a cui Donald Trump riservava gli scherzi più feroci, come quello di nascondergli i giocattoli preferiti, ma a cui lo lega anche un sincero affetto. Robert si è unito agli affari di famiglia come direttore esecutivo, ma a differenza del presidente, non ha mai fatto vita pubblica. Sposato e divorziato dopo 25 anni di matrimonio, nel 2007, Robert è praticamente sparito dai tabloid americani, dopo essersi rifugiato a Millbrook, nella valle dell’Hudson, fuori New York, con la sua ex segretaria, Ann Marie Pallan, diventata sua moglie a marzo.

Con lei porta avanti iniziative di solidarietà con la Angels of Light, un’organizzazione no-profit di cui è tra i principali donatori. «Non è appariscente, non potrebbe essere diverso dal fratello», ha raccontato un vicino, «non capisco come possano far parte della stessa famiglia».

Personaggio schivo, Robert è stato però il più fedele sostenitore di Donald tra i suoi fratelli: è lui ad organizzare raccolte fondi ed eventi per la sua campagna e nel 2017, alla festa alla Casa Bianca per celebrare l’elezione a presidente degli Stati Uniti, tenne il discorso a nome di tutta la famiglia affermando l’orgoglio per il trionfo di Donald. «Sostengo mio fratello al mille per cento», aveva ribadito in un’intervista nei mesi scorsi.

