La morsa del Coronavirus sulla Francia, superata quota 6mila contagi giornalieri

Continua a salire il numero dei contagi giornalieri in Francia, che oggi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 6.000: sono stati 6.111 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo la Direzione generale della Salute, che ha comunicato di aver effettuato nell’ultima settimana 864.395 tamponi, anche questa una cifra record.

Scende ancora il numero dei ricoverati, che cala di 65 unità rispetto a due giorni fa, e quello dei pazienti gravi in rianimazione (29 in meno rispetto al 25 agosto, per un totale di 381). I decessi sono aumentati di 32 nelle ultime 48 ore, il totale è ora di 30.576.

