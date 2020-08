Impennata di contagi da Coronavirus in Spagna: 23 mila casi in tre giorni

Il ministero della Salute spagnolo ha registrato 23.000 nuovi casi di coronavirus da venerdì, una media superiore alle 7 mila infezioni al giorno. Negli ultimi 7 giorni si sono registrati inoltre 141 decessi legati alla malattia.

Più precisamente, le infezioni registrate dallo scorso venerdì secondo quanto comunicato dal ministero della Salute sono 23.572, pari a quasi 8.000 casi al giorno. Il direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, Fernando Simòn, ha sottolineato in una conferenza stampa che, sebbene il numero di infezioni sia elevato, lo è anche il numero di test che vengono effettuati.

Le tre comunità che hanno segnalato il maggior numero di nuovi contagi negli ultimi 3 giorni sono Madrid, 7.457 nuovi casi, la Catalogna, 3.206, e i Paesi Baschi, con 2.429. In particolare, la sola capitale ha registrato ben un terzo del totale dei casi diagnosticati ed è passata dal 14 al 16 per cento dei posti letto occupati dai malati, mentre la percentuale in tutto il Paese è del 6%.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 750 nuovi ricoveri ospedalieri, un dato inferiore a quello di venerdì, che era di 958 persone ricoverate in un giorno, e 301 dimissioni. in tutto il paese, 846 persone sono in terapia intensiva, 95 in più rispetto a venerdì.

