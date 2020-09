Positiva al Coronavirus viola la quarantena e si dà alla movida: focolaio in Baviera

Un’americana di 26 anni, affetta dal Covid, ha violato la quarantena nella celebre località turistica alpina di Garten-Partenkirchen, in Baviera, e ha contagiato decine di persone.

La giovane, che presentava i sintomi della malattia e aveva già effettuato un test, di cui avrebbe dovuto attendere la risposta restando in isolamento, si è data invece alla movida, facendo un giro di locali del posto.

Stando alla Bild, che oggi ha pubblicato il caso in prima pagina, la ragazza lavora presso l’Hedelweiss Lodge and Resort, un albergo di lusso che ospita in genere familiari di militari americani. Nell’albergo sono già risultate positive 24 persone, mentre i contagi complessivi sarebbero oltre 30.

«È un’impresa di Ercole ricostruire la catena dei contatti», hanno spiegato gli amministratori competenti al tabloid. E sarebbero almeno 700 i test già effettuati per questo singolo caso di infezione.

