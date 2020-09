Sparatoria in una festa a Rochester, due giovani vittime e 14 feriti

Almeno due persone morte e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Rochester (New York). Lo riferiscono alcuni media americani. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in giardino con più di 100 persone poco dopo la mezzanotte di venerdì.

Al momento non sono stati effettuati arresti. Le vittime sono due giovani, una ragazza e un ragazzo, tra i 18 e i 22 anni, ma le generalità non sono state rese note. Il capo della polizia ad interim, Mark Simmons, ha detto che gli agenti al loro arrivo sul posto dopo l’allarme al 911, intorno alle mezzanotte locale (le 6 di sabato ora italiana), si sono trovati davanti a una «scena caotica» con diverse vittime.

Secondo Simmons è ancora troppo presto per dire se a sparare siano state una o più persone. Altri dettagli sulla sparatoria saranno resi noti in una conferenza stampa prevista in mattinata.

© Riproduzione riservata