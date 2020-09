Il Coronavirus avanza in Francia, massimo allarme a Parigi e nelle altre grandi città

Nuove misure anti-Covid in Francia, in particolare in diverse metropoli tra le quali Parigi, dove il nuovo coronavirus 'corre' in maniera impressionante.

Il ministro della Salute francese, Olivier Vèran, presenterà una nuova mappatura dell’epidemia, che inserirà le varie città nella categoria «super-rosso» o «scarlatto»; il che indurrà una serie di nuove restrizioni sanitarie.

Dopo un Consiglio di difesa dedicato al Covid nella mattinata, Vèran presenterà alle 19 una nuova mappatura della circolazione del virus, in particolare nelle grandi città, e specificherà le diverse risposte consigliate in base alle categorie in cui le città sono state collocate, tra «rosso», «super rosso» e «scarlatto».

