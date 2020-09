Messico, ratto sbuca dalle fogne dopo un temporale: operai scoprono la verità

Un topo gigante sbuca dalle fogne e semina il panico a Città del Messico. Nel corso di lavori di pulizia dei depuratori della rete fognaria nella metropoli messicana, alcuni operai si sono imbattuti in un enorme roditore.

Dopo il comprensibile momento di panico per aver trovato il mostruoso animale si è scoperto (fortunatamente) che non si trattava di uno scherzo della natura. Il topo gigante, infatti, faceva parte di una scenografia realizzata per Halloween, poi smaltita nelle fogne della città messicana.

