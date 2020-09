Biden accusa Trump: "Nomina alla Corte Suprema è abuso di potere"

«Il Senato deve stare dalla parte della democrazia. E se sarò eletto la nomina fatta dal presidente Trump deve essere revocata»: lo ha detto Joe Biden, accusando il presidente americano di «abuso di potere».

«Spero che i repubblicani in Senato facciano la cosa giusta», ha aggiunto Biden, sottolineando come con le sue affermazioni su Twitter Trump ha svelato come il suo primo obiettivo sia quello di cancellare la riforma sanitaria di Barack Obama che ha assicurato la copertura assicurativa a milioni di americani.

Il candidato democratico alla presidenza ha anche sottolineato come eliminare l’Obamacare lascerà scoperte tantissime persone che soffriranno delle conseguenze provocate dal Covid-19.

