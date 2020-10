Coronavirus a ritmo record in Israele, quasi 9 mila casi in un solo giorno

Il Parlamento israeliano voterà oggi una nuova stretta sulle misure di protezione anti-Covid ed estenderà anche il secondo lockdown del Paese di alcuni giorni rispetto a quanto già deciso il mese scorso. Ma è prevedibile lo mantenga per mesi.

Il governo israeliano vuole evitare l’errore commesso con la prima ondata del coronavirus, quando ci fu una de-escalation molto rapida, e il premier Benjamin Netanyahu ha avvertito che l’exit strategy sarà lenta e graduale e stavolta potrebbe «durare sei mesi o un anno».

Con l’aumento record dei casi, che nelle ultime ventiquatt'ore hanno sfiorato in un solo giorno i 9 mila contagi (248.133 contagi in totale), il gabinetto di crisi anti-Covid si è riunito e nella notte ha deciso misure più stringenti.

Innanzitutto la proposta è quella di estendere il lockdown cominciato il 18 settembre fino al 14 ottobre, non all’11 come già deciso. Il Paese risulterà chiuso dunque per quasi un mese.

