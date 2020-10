Coronavirus in Germania: 2.600 contagi, record da aprile

Continua a salire il trend delle nuove infezioni da coronavirus in Germania, che oggi ha toccato il picco più alto mai registrato da aprile: 2.673 nuovi contagi in 24 ore. Lo ha reso noto stamattina l'istituto Robert Koch, riferisce Dpa.

Sono in crescita anche i casi gravi dei pazienti Covid trattati in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente. Al momento sono 362 i pazienti in terapia intensiva, di cui 193 sono attaccati al respiratore.

Tra fine marzo e inizio aprile la punta massima era stata di 6.000 nuovi contagi in un giorno. In tutti i casi di coronavirus registrati in Germania sono 294.395 e i morti finora sono 9.508.

