Trump e Melania positivi al Coronavirus: la coppia presidenziale in quarantena

Donald Trump e la First Lady Melania positivi al Coronavirus. "Stanno bene" afferma il medico del presidente americano confermando il contagio.

La conferma arriva su Twitter da Melania: "Come troppi americani hanno fatto quest'anno, anch'io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme".

La coppia presidenziale era in quarantena in attesa del risultato del test per il coronavirus dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva.

In un breve comunicato alla stampa rilasciato all'una di notte ora di Washington (le sette italiane), il medico personale del presidente Usa, Sean Conley, scrive di aver ricevuto conferma dei test positivi. "Il Presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a casa all'interno della Casa Bianca durante la loro convalescenza", ha scritto il dottor Conley, citato dalla Cnn. "Il team medico della Casa Bianca ed io resteremo vigili, grati del supporto fornito da alcuni dei migliori medici professionisti e istituzioni mediche del Paese", ha aggiunto il medico, senza specificare a quali cure sia sottoposta la coppia presidenziale. "State tranquilli che il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad aggiornarvi su tutti gli sviluppi", ha concluso Conley.

Donald Trump intanto è costretto a cancellare il viaggio in Florida previsto nelle prossime ore nell'ambito della sua campagna elettorale. Lo afferma la Casa Bianca, aggiungendo che la positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto.

L'annuncio del presidente era stato affidato a un tweet: "Hope Hicks, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, è positiva al Covid-19. Terribile! Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo inizieremo la quarantena", aveva cinguettato in tarda serata dopo aver concesso un'intervista a Fox, durante la quale ha confermato la positività di Hicks e spiegato di essersi stato sottoposto al test.

"Anche la First Lady è stata testata. Passiamo molto tempo con Hope", aveva detto Trump senza conoscere ancora l'esito positivo del suo esame. Durante l'intervista, Trump aveva solo ventilato l'ipotesi di una quarantena: "Se dovremo fare la quarantena o se abbiamo contratto il virus non lo so. Ho appena fatto il test, vedremo cosa succede", aveva detto. Poco dopo però la precisazione su Twitter.

Non è chiaro a quale tipo di test la coppia presidenziale sia stata sottoposta: secondo gli osservatori non dovrebbe trattarsi del test veloce. Più probabile il ricorso al test più accurato, che richiede almeno sei ore per avere un responso.

Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull'Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland.

I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero-consigliere di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell'amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.

