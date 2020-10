Primo caso di Coronavirus nelle Isole Salomone

Erano riuscite a restare libere dal virus mentre praticamente tutto il resto del mondo veniva investito dalla pandemia di Covid: ora anche le Isole Salomone hanno registrato il loro primo caso di Coronavirus.

Il premier Manasseh Sogavare lo ha confermato in un discorso in tv al Paese, precisando che il contagiato è uno studente rimpatriato dalle Filippine il mese scorso: «È un dolore per me annunciarvi che abbiamo perso lo status di nazione libera dal virus, nonostante i nostri sforzi collettivi per impedire alla pandemia di entrare nel Paese».

Lo studente, asintomatico, è in quarantena; si era sottoposto al tampone a Manila ed era risultato negativo ma una volta rientrato in patria, il nuovo test ha dato esito positivo. Il premier ha assicurato che si sta lavorando per tracciare e controllare tutti i contatti che ha avuto e tutti gli studenti che viaggiavano con lui sono stati messi in quarantena.

Al momento, ha sottolineato Sogavare, non ci sono stati casi di trasmissione comunitaria e non ci sono piani per decretare un lockdown, ma sono stati sospesi i voli di rimpatrio.

