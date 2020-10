Presidenziali Usa, Greta Thunbergsi schiera: "Votate per Biden"

L'attivista svedese, Greta Thunberg, volto del movimento giovanile internazionale per il clima "Fridays for Future", ha invitato gli americani a votare per il candidato democratico, Joe Biden, che affronta Donald Trump nelle elezioni del prossimo 3 novembre. Si tratta di una sua rara incursione nella politica. "Non sono mai entrata nella politica dei partiti. Ma le prossime elezioni americane sono al di sopra e al di la' di questo", ha scritto la 17enne su Twitter.

"Da un punto di vista climatico questo è tutt'altro che sufficiente e molti di voi ovviamente hanno appoggiato altri candidati. Ma dannazione, organizzatevi e fate tutto il necessario affinché venga votato Biden", ha aggiunto la giovane svedese. Donald Trump mostra regolarmente posizioni scettiche sul clima. "Alla fine si raffredderà", aveva detto a meta' settembre sul cambiamento climatico, nel mezzo degli storici incendi in California. Joe Biden ha descritto il presidente come un "piromane climatico".

Tra Trump e Greta c'è però anche attrito personale. L'attuale capo della Casa Bianca aveva preso in giro Greta Thunberg in più occasioni. Lo scorso dicembre, quando fu nominata "persona dell'anno" dal Time, aveva avanzato su Twitter. Per Trump la 17enne doveva lavorare per "gestire la sua rabbia", e l'ha invitata a "rilassarsi" e ad "andare a vedere un buon vecchio film" con un amico. Joe Biden invece ha sempre mostrato entusiasmato per "Greta". Ad aprile ha elogiato la sua azione, assicurandosi di ascoltare le aspirazioni dei giovani in termini di clima.

© Riproduzione riservata