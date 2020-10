Trump: "Sto bene e pronto a combattere, ora sono immune al Coronavirus"

«Il presidente è in ottima forma, pronto a combattere»: così Donald Trump in una nuova intervista a Fox News. «Sembra che ne sia immunizzato», ha aggiunto Trump parlando del coronavirus. «I medici della Casa Bianca dicono che non posso più trasmetterlo».

«Sembra che io sia immune, per, non lo so, forse per molto tempo, forse per poco tempo, forse per tutta la vita. Nessuno lo sa davvero ma sono immune», ha detto nel corso dell’intervista telefonica.

«Joe Biden tossiva ieri, e molto. Non era una cosa bella da guardare. Ma i media non lo dicono», afferma Trump riferendosi allo stato di salute del rivale nella corsa alla Casa Bianca.

Nei giorni scorsi il presidente, in un’intervista a Sean Hannity su Fox, ha tossito diverse volte alimentando dubbi sul suo stato di salute. Nel corso del suo intervento di ieri dal balcone della Casa Bianca invece non ha tossito e la sua voce è apparsa forte.

