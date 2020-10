Coronavirus, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni

La Catalogna ha deciso la chiusura per 15 giorni di bar e ristoranti per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Per contenere l'avanzata dell'epidemia, le autorità hanno anche deciso di ridurre la capacità dei centri commerciali al 30% e quella delle palestre al 50%. Le nuove misure restrittive, che comprendono anche l'interruzione delle lezioni frontali nelle università e la sospensione di tutte le competizioni sportive - federate, scolastiche o private - per due settimane.

La situazione epidemica in Catalogna si è aggravata nelle ultime 24 ore: 1.620 nuove infezioni, 23 morti e 40 nuovi ricoverati (e al momento sono 1.024 i pazienti Covid ricoverati, 189 dei quali in terapia intensiva, 17 in più rispetto a ieri, lo stesso numero del 26 maggio).

