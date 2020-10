Coronavirus in Francia, torna l'autocertificazione per uscire durante il coprifuoco

Torna l’autocertificazione per uscire di casa dopo le 21 nelle città francese in cui sarà in vigore, da sabato, il coprifuoco sanitario. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex.

Castex ha elencato alcune circostanze particolari che consentono ai cittadini di uscire: motivi di lavoro, urgenza di una visita medica o ospedaliera, necessità di andare in una farmacia di turno o passeggiata con il cane.

L'autocertificazione si potrà, come nel caso della primavera scorsa, scaricare dallo smartphone e sarà valido un’ora. I «negozi», i «servizi» e i «luoghi aperti al pubblico» saranno chiusi nei dipartimenti e nelle aree metropolitane dove sarà istituito il «coprifuoco sanitario» dalla mezzanotte di venerdì dalle 21 alle 6 «con alcune eccezioni».

