La furia del Coronavirus, 39 milioni di contagi nel mondo: due milioni in una settimana

Il numero dei contagi da coronavirus in tutto il mondo ha superato il tetto dei 39 milioni, secondo quanto certifica la Johns Hopkins University: il dato mostra un aumento di 2 milioni di casi in appena una settimana. Le vittime sono quasi un milione e 100mila (1.099.469), circa 100 mila in più rispetto al tetto del milione raggiunto a fine settembre

I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultimi 24 ore sono stati 62.000, il livello più alto dal 31 luglio. È quanto emerge dai calcoli di Washington Post. Secondo i calcoli di NBC il numero totale di casi negli Usa ha superato gli 8 milioni.

Intanto la campagna di Joe Biden ha fatto sapere che il candidato democratico è risultato negativo all'ultimo test per il coronavirus. Il risultato del test arriva dopo che un passeggero nell'aereo della campagna elettorale dem è risultato positivo al coronavirus.

