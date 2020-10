Colombia, sgominata una banda di narcotrafficanti al servizio della 'ndrangheta

La polizia colombiana ha disarticolato una banda di narcotrafficanti di cocaina che operavano al servizio del 'Clan del Golfo' e in relazione con la 'ndrangheta italiana.

La Procura della Repubblica della Colombia ha reso noto che sei persone, tutti colombiani e arrestati nei giorni scorsi, sono stati presentati oggi da un pm della Direzione specializzata contro il narcotraffico al giudice del Tribunale di garanzia di Cartagena, e imputati di traffico, trasporto e fabbricazione di stupefacenti e associazione per delinquere.

Fra questi, si precisa in un comunicato, si trova anche una persona su cui pendeva un ordine di cattura per fini di estradizione negli Stati Uniti. L’operazione di polizia, si è appreso, si è svolta con l’appoggio della polizia nazionale (Dijin), la Dea statunitense e con «informazioni rilevanti» delle autorità italiane.

Il giudice ha ratificato l’operato di polizia e magistratura, dice ancora il comunicato, ed ha fissato una udienza lunedì per fissare le misure di limitazione dei movimenti degli imputati. L’indagine degli investigatori colombiani «ha potuto confermare che la 'ndrangheta ha svolto nei confronti della banda disarticolata legata al Clan del Golfo un’attività di logistica e collegamento transnazionale con organizzazioni mafiose italiane».

La droga prodotta illegalmente in laboratori nella selva dei dipartimenti del Norte de Santander, Bolívar e Magdalena, veniva trasportata in camion e autobus fino alle zone costiere di La Guajira (Maicao e Uribia) e ai porti di Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, e da qui imbarcata verso l’Europa in contenitori caricati su navi, velieri sportivi e lance rapide. Lo stupefacente, si dice infine, «apparentemente era distribuito dalla 'ndrangheta nel Vecchio Continente».

