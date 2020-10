Usa 2020, ultimo duello in tv: Trump attacca ma Biden resiste

Questa volta Donald Trump ascolta i suoi consiglieri e, anche se scuro in volto, disputa l'ultimo duello tv con Joe Biden mostrandosi più distaccato e

meno guastatore. Ma alla fine del dibattito, a 12 giorni dalle elezioni, non sembra aver assestato colpi letali in grado di cambiare la traiettoria di una gara che vede il suo rivale avanti in tutti i sondaggi. Anche perchè l’ex vicepresidente, con il sorriso e la serenità di chi sente già in tasca la vittoria, ha retto bene agli assalti, ha contrattaccato efficacemente e soprattutto non ha commesso una delle sue frequenti gaffe.

Sul palco della Belmont University di Nashville, Tennessee, i due candidati alla Casa Bianca si sono scontrati su tutto ma almeno il confronto non è degenerato in una caotica rissa come il primo. Merito anche del microfono spento a turno per lasciare a entrambi due minuti ininterrotti all’inizio di ogni tema e della conduzione puntuale di Kristen Welker, l’anchor afroamericana della Nbc che Trump aveva attaccato come faziosa prima del duello.

