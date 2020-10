Brunei, è morto il principe Azim: il quarto in linea di successione al trono

Il principe Azim, figlio del sultano del Brunei, quarto in linea di successione al trono, è morto all’età di 38 anni, ha reso noto il governo del Paese

precisando che il decesso è avvenuto sabato scorso, ma senza

rivelarne la causa.

Azim, secondogenito del sultano, era conosciuto a Hollywood come produttore cinematografico ed era anche noto, riferisce Cnn online, per aver ospitato feste stravaganti con ospiti famosi, tra cui Pamela Anderson, Janet Jackson e Mariah Carey. Il funerale si è svolto sabato e il Brunei è ora in lutto,

per sette giorni.

